Aconteceu em 11 de junho

2012 – O presidente da Venezuela Hugo Chávez desafiava câncer e oficializava candidatura à reeleição

2010 – Começava a Copa do Mundo na África do Sul, realizada pela primeira vez no continente africano

2010 – O corpo da advogada Mércia Nakashima era encontrado em uma represa em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo

2009 – A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciava pandemia de gripe suína

2008 – A Câmara aprovava a Contribuição Social para a Saúde (CCS)

1998 – Morria Jorge Zahar, editor pioneiro de livros de ciências sociais no país

1963 – Racismo Estados Unidos: o presidente John Kennedy determinava a polícia que protegesse estudantes negros na Universidade do Alabama

1908 – Era fundado o Automóvel Clube de São Paulo

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

