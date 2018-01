Aconteceu em 11 de junho

Dia da Marinha Brasileira

Há 5 anos (2010) começava a Copa do Mundo 2010 na África do Sul, realizada pela primeira vez no continente africano

Há 5 anos (2010) diante de 15 mil padres, em uma missa na praça São Pedro, o Papa Bento XVI pedia “perdão”, pela primeira vez de forma explícita, dos crimes de pedofilia cometidos por padres católicos e prometia um controle mais rígido na aceitação de candidatos ao sacerdócio

Há 15 anos (2000) Gustavo Kuerten se tornava bicampeão de Roland Garros ao vencer o sueco Magnus Norman por 3 sets a 1

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 45 anos (1970) era sequestrado, no Rio, o embaixador alemão Ehrenfried von Holleben

Há 45 anos (1970) morria Alexandr Kerensky, político russo, líder do governo provisório após a Revolução Russa de 1917

Há 60 anos (1955) um acidente durante a corrida automobilística 24 Horas de Le Mans, na França, matava o piloto Pierre Levegh e 82 pessoas da platéia

Há 65 anos (1950) era inaugurada a Avenida Eusébio Matoso, batizada em homenagem a um dos empresários responsáveis pela abertura da Avenida Rebouças

Há 105 anos (1910) nascia Jacques Cousteau, oceanógrafo e documentarista francês

Há 150 anos (1865) começava a Batalha do Riachuelo, na Guerra do Paraguai

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |