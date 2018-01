Aconteceu em 11 de maio

2012 – Acionistas do Casino afastavam Abilio Diniz do conselho de administração do grupo francês

2010 – A Câmara aprovava o Projeto Ficha Limpa, impedindo a candidatura de políticos condenados pela justiça

2010 – A rainha Elizabeth II nomeava primeiro-ministro do Reino Unido o líder conservador David Cameron, o mais jovem premiê britânico em quase 200 anos, após renuncia de Gordon Brown

2009 – Os Estados Unidos deportavam o ucraniano John Demjanjuk, de 89 anos, acusado de crimes nazistas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2007 – Frei Galvão era canonizado, em São Paulo, tornando-se o primeiro santo brasileiro

1998 – A Índia realizava testes nucleares subterrâneos

1998 – O presidente Fernando Henrique chamava aposentados jovens de “vagabundos” para justificar reforma da previdência

1938 – Getúlio Vargas anunciava fracasso de golpe integralista

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |