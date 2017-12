Aconteceu em 11 de novembro

2011- O economista Lucas Papademos assumia o cargo de primeiro-ministro da Grécia

2010 – Iraque: partidos políticos fechavam um acordo de divisão do poder abrindo caminho para a eleição do presidente do Parlamento e do novo chefe de Estado, encerrando oito meses de impasse

2004 – Morria em Paris, o líder palestino Yasser Arafat, aos 75 anos

1997 – Começava em Sacramento, na Califórnia, o julgamento do Unabomber, o matemático e professor Theodore John Kaczynski, acusado de atentados com cartas-bomba nos Estados Unidos

1930 – O governo provisório de Vargas decretava o fechamento do Congresso Nacional, das assembléias estaduais e das câmaras municipais

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

