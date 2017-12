Aconteceu em 11 de setembro

Dia Nacional da Catalunha (Espanha), marcando o fim do cerco a Barcelona e posterior tomada da cidade pelas tropas franco-espanholas, em 1714

Há 20 anos (1994) morria a atriz Jessica Tandy, a grande dama do teatro americano. Premiada com Oscar por atuação no “Conduzindo Miss Daisy” (1990)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 70 anos (1944) a cidade de Darmstadt era bombardeada em uma das primeiras ações das tropas aliadas contra a Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial

Há 2 anos (2012) Marta Suplicy era nomeada Ministra da Cultura

Há 3 anos (2011) era inaugurado em Nova York, o Memorial do 11 de Setembro, marcando o 10º aniversário do maior atentado terrorista da história

Há 40 anos (1974) o almirante Floriano Peixoto Faria Lima era designado para o cargo de primeiro governador do futuro Estado do Rio

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |