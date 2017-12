Aconteceu em 11 dezembro

Dia do Arquiteto, do Engenheiro e do Agrimensor, profissões regulamentadas pelo Decreto Federal nº 23.569/1933

2011 – Conferência do Clima em Durban, na África do Sul, a mais longa da história, determinava a prorrogação do Protocolo de Kyoto e corte recorde de emissões de gases de efeito estufa

2011 – O ex-ditador Manuel Noriega, retornava ao Panamá após 20 anos preso na França e nos Estados Unidos

1998 – O filme “Central do Brasil”, de Walter Salles, recebia prêmio no Festival Latino-americano de Havana

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1983 – O Grêmio conquistava seu primeiro título do Campeonato Mundial Interclubes

1908 – Nascia Elliott Carter, um dos maiores nomes da música erudita americana, vencedor de dois prêmios Pulitzer (1960 e 1973), aos 103 anos

1868 – O exército imperial liderado por Caxias vencia a Batalha do Avaí, um dos últimos episódios da Guerra do Paraguai

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |