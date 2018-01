Aconteceu em 12 de abril

Dia do Médico Obstetra

Há 10 anos (2006) a Justiça do Trabalho determinava a apreensão dos bens da Companhia Aérea Varig

Há 35 anos (1981) morria Joe Louis, um dos maiores pugilistas do mundo. Ele manteve o cinturão dos pesos pesados por 12 anos consecutivos

Há 35 anos (1981) o Columbia era lançado ao espaço, inaugurando o programa americano de ônibus espaciais



Corrida espacial: há 55 anos (1961) o homem chegava ao espaço. A União Soviética enviou com sucesso ao espaço o astronauta Yuri Gagarin a bordo do Vostok I. Sua frase “A Terra é azul!” entrou para a história

Há 60 anos (1956) nascia Walter Salles Jr, cineasta carioca, filho do diplomata e banqueiro Walther Moreira Salles

Há 80 anos (1936) O aeroporto de Congonhas era inaugurado oficialmente



Há 85 anos (1931) nascia o humorista Chico Anysio

