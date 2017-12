Aconteceu em 12 de agosto

Dia Internacional da Juventude, estabelecido em 1999 pela Organização das Nações Unidas (ONU)

Há 5 anos (2009) o “Estadão” denunciava a existência de outros 468 atos secretosno Senado

Há 20 anos (1994) iniciava-se em Nova York a segunda edição do Woodstock em comemoração ao 25º aniversário do Festival

Há 30 anos (1984) Tancredo Neves era lançado candidato à Presidência (PMDB). Confira o perfil do político no Personalidades do Acervo

Há 50 anos (1964) morria o escritor Ian Fleming, criador do personagem James Bond. Leia mais em: “Fleming e seu agente com licença para matar o tédio“

Há 65 anos (1949) nascia Fernando Collor de Melo, político e primeiro presidente civil após o regime militar (1990-1992)

Há 65 anos (1949) nascia Mark Knopfler, guitarrista britânico, líder do grupo Dire Straits