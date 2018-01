Aconteceu em 12 de janeiro

2013 – Levantamento revelava que apenas três das 82 obras prometidas para a Copa do Mundo de 2014 mantinham cronograma e orçamento

2011 – Deslizamentos matavam pelo menos 500 pessoas, na região serrana do Rio de Janeiro, na maior tragédia do país em 44 anos

2009 – Marta ganhava prêmio de melhor do mundo da Fifa – Federação Internacional de Futebol, pela terceira vez consecutiva

1984 – Com o slogan “Diretas Já!”, a cidade de Curitiba realizava comício reunindo 40 mil manifestantes

1914 – Nascia Orlando Villas-Bôas, sertanista pioneiro no contato com os índios no Alto Xingu, na selva amazônica, na década de 50

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

