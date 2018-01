Aconteceu em 12 de junho

Dia dos Namorados

Dia do Correio Aéreo Nacional

Há 1 ano (2014) o Brasil estreava na Copa do Brasil com vitória por 3 a 1 sobre a Croácia na nova Arena Corinthians. Vaias à presidente e candidata à reeleição, Dilma Rousseff marcaram o evento

Há 10 anos (2005) o publicitário Marcos Valério era apontado pelo deputado Roberto Jefferson como articulador financeiro do Mensalão

Há 15 anos (2000) o ônibus 174 era sequestrado na zona sul do Rio de Janeiro. Reféns foram mantidos em cárcere por cerca de quatro horas. Ao final o sequestrador e uma refém morreram

Há 25 anos (1990) a Rússia proclamava independência da União Soviética

Há 30 anos (1985) Portugal e Espanha assinavam o Tratado de Adesão à Comunidade Europeia

Há 30 anos (1985) filho do médico nazista Josef Mengele confirmava que o corpo enterrado no cemitério de Embu, São Paulo, era mesmo de seu pai. Apelidado de “Anjo da Morte”, Mengele foi responsável pela morte de mais de 400 mil judeus. Confira a cobertura do Caso Mengele nas páginas do Estadão

Há 80 anos (1935) terminava a Guerra do Chaco entre a Bolívia e o Paraguai

Há 100 anos (1915) nascia David Rockefeller, banqueiro norte-americano



Há 350 anos (1665) a cidade de Nova Amsterdã passava a chamar-se Nova York

