Aconteceu em 12 de maio

Dia Internacional da Enfermagem

Há 5 anos (2011) o governo dinamarquês anunciava que iria restabelecer os controles de suas fronteiras para combater o crime e a imigração ilegal do norte de África. O bloco socialista do Parlamento Europeu reagia à iniciativa com irritação. A Dinamarca foi o primeiro membro da União Europeia a ir contra os acordos de livre circulação do Tratado de Schengen

Há 5 anos (2011) Maurício de Sousa tomava posse na Academia Paulista de Letras, tornando-se o primeiro quadrinista a conquistar a honraria

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 10 anos (2006)o PCC realizava ataques e rebeliões nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul

Há 15 anos (2001) morria o jogador de futebol Waldir Pereira, o Didi, inventor do chute que ficou conhecido como “folha seca” (que faz a bola tomar um rumo inesperado surpreendendo o goleiro). Foi bicampeão mundial pela Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 1958 e 1962

Há 45 anos (1971) o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, casava-se com a modelo nicaraguaense Bianca Perez Morena de Macias

# Licenciamento de conteúdos Estadão

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram