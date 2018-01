Aconteceu em 12 de maio

Dia das Mães (2º domingo do mês de Maio)

2011 – As caixas-pretas do voo 447 da Air France, chegavam a Paris e começavam a ser avaliadas, quase dois anos após queda no Oceano Atlântico

2011 – O desenhista e empresário Maurício de Sousa tomava posse na Academia Paulista de Letras

1988 – O presidente José Sarney assinava decreto regulamentado a Lei do Software

1978 – Metalúrgicos de São Bernardo do Campo iniciavam a primeira greve de trabalhadores do país, após o AI-5

1913 – Nascia José Bispo Clementino dos Santos, o Jamelão, cantor, compositor e intérprete da Mangueira, ícone do samba carioca

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

