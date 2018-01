Aconteceu em 12 de setembro

2011 – A presidente Dilma Rousseff sancionava nova lei de TV por assinatura, abrindo mercado para empresas de telecomunicações

2003 – Morria Johnny Cash, cantor e compositor norte-americano pioneiro do rockabilly e rock and roll nos anos 50, aos 71 anos

1993 – A cor do logotipo do cabeçalho do jornal “O Estado de S. Paulo” passava a ser azul, com aprovação dos leitores, previamente consultados por uma pesquisa

1973 – Junta militar assumia o governo no Chile, sob a presidência do comandante-chefe do exército, o general Augusto Pinochet



1973 – The Rolling Stones lançavam, nos Estados Unidos, “Goat’s Head Soup”, décimo primeiro álbum da banda inglesa

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1953 – John Kennedy, futuro presidente dos Estados Unidos, casava-se com Jacqueline Lee Bouvier

1943 – Tropas alemãs libertavam Benito Mussolini de sua prisão nos Alpes, no monte Gran Sasso

1913 – Nascia Jesse Owens, atleta afro-americano, conhecido por conquistar quatro medalhas de ouro no atletismo, nas Olimpíadas de Berlim (1936) e derrubar o mito da superioridade da raça ariana, um dos pilares da ideologia nazista

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |