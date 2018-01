Aconteceu em 13 de fevereiro

Dia do Ministério Público Estadual, data do nascimento do estadista brasileiro, Manuel Ferraz de Campos Salles (1841), enquanto Ministro brasileiro de Justiça, foi pioneiro ao traçar contornos de Instituição ao Ministério Público brasileiro no Decreto Nº 848 de 11 de outubro de 1890

Há 5 anos (2011) o Conselho Supremo das Forças Armadas Militar dissolvia o Parlamento e suspendia a Constituição no Egito

Há 15 anos (2001) terremoto atingia El Salvador, deixando centenas de mortos

Há 75 anos (1941) nascia o jornalista Boris Casoy

