Aconteceu em 13 de maio

Há 50 anos, o governo militar brasileiro rompia relações diplomáticas com Cuba; restabelecidas em 1986, no mandato de José Sarney





Dia Nacional do Chef de Cozinha, comemorado pela primeira vez em 1999

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dia do Automóvel e da Estrada de Rodagem, instituído por Getúlio Vargas (1934)

2012 – A presidente Dilma Rousseff (PT) lançava o “Programa Ação Brasil Carinhoso“, voltado a família com filhos até 6 anos

2009 – O presidente Lula enviava ao Congresso projeto de lei regulamentando o direito dos cidadãos de acesso a documentos oficiais (Lei de Acesso a Informações Públicas)

2008 – Marina Silva deixava o Ministério do Meio Ambiente

2005 – Bento XVI anunciava início do processo de beatificação de João Paulo II, 42 dias depois de sua morte. Veja mais: ‘Polônia vai inaugurar museu do papa João Paulo II’ e ‘Conheça a história dos papas mais influentes do século 20, João XXIII e João Paulo II’.

1989 – Protestos na China: em Pequim, estudantes ocupavam a praça de Tiananmen e iniciavam greve de fome

1914- Nascia Joe Louis, pugilista norte-americano, detentor do cinturão dos pesos-pesados por 12 anos consecutivos (1937-1949). Na imagem abaixo, como ex-campeão, faria uma luta-exibição em São Paulo, no ginásio do Pacaembu. O público aguardava o evento com grande expectativa

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |