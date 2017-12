Aconteceu em 13 de março

Há 15 anos (2001) Era preso o ex-senador Luiz Estevão, acusado de envolvimento no escândalo da obra superfaturada do Fórum Trabalhista

Há 30 anos (1986) A sonda espacial Giotto se aproximava a menos de 500 quilômetros do núcleo do cometa Halley

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 45 anos (1971) Era encontrado morto o jurista e educador baiano Anísio Teixeira no fosso do elevador do prédio onde morava

# Licenciamento de conteúdos Estadão

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram