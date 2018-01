Aconteceu em 13 de março

2012 – A presidente Dilma Rousseff confirmava Arlindo Chinaglia (PT-SP) e Eduardo Braga (PMDB-AM) como líderes do governo na Câmara e no Senado, ampliando a crise com aliados

2012 – A Justiça condenava cúpula do jogo do bicho a 48 anos de prisão, após cinco anos de investigações

1988 – O jornal “O Estado de S. Paulo” lançava o “Caderno de Imóveis”

1967 – Era promulgada a Lei de Segurança Nacional

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

