Aconteceu em 13 de outubro

Há 50 anos (1964) chegava ao país, em visita oficial, Charles De Gaulle. Ele foi recepcionado pelo presidente Castelo Branco, no cais do Ministério da Marinha, no Rio de Janeiro

Dia do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional

Há 5 anos (2009) o Conselho de Segurança da ONU aprovava a prorrogação por mais um ano do mandato das forças de paz no Haiti, liderada pelo Brasil

Há 15 anos (1999) idealizador do euro, o economista canadense Robert Mundell recebia o Prêmio Nobel de Economia

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

