Aconteceu em 13 de outubro

Dia do Fisioterapeuta

Há 5 anos (2010) o Chile concluía com sucesso o resgate dos 33 mineiros presos na mina San José, após 69 dias de confinamento

Há 15 anos (2000) o presidente da Coreia do Sul, Kim Dae-Jung, ganhava o Nobel da Paz pelos esforços de reconciliação com a Coreia do Norte

Há 25 anos (1990) morria Octacio Gouveia de Bulhões. O economista foi ministro da Fazenda (64-67) no governo Castelo Branco

Há 90 anos (1925) nascia Margaret Thatcher. Líder do Partido Conservador inglês, ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de Primeiro Ministro do Reino Unido (1979-1990)

Há 105 anos (1910) nascia Art Tatum . O pianista de jazz americano, considerado o maior virtuose da história do improviso

