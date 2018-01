Aconteceu em 13 outubro

Dia do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, profissões definidas por meio do Decreto-lei nº 938/69

2010 – O Chile concluía operação de resgate de mineiros, após 69 dias de confinamento

2000 – Kim Dae-Jung, presidente da Coréia do Sul, era galardoado com Prêmio Nobel da Paz pelos esforços de reconciliação com a Coreia do Norte

1983 – Era inaugurado o primeiro serviço comercial celular das Américas, em Chicago

1978 – Ernesto Geisel promulgava a emenda constitucional nº 11, revogando atos institucionais e restaurando o habeas corpus

1968 – Morria no Rio de Janeiro Manuel Bandeira, um dos grandes poetas da literatura brasileira, aos 82 anos

1943 – Segunda Guerra: a Itália declarava guerra contra seu ex-aliado e parceiro, a Alemanha nazista

1938 – Morria o cartunista norte-americano Elzie Segar, criador do personagem “Popeye” (1929), aos 43 anos

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

