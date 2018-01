Aconteceu em 14 de dezembro

Dia Nacional do Ministério Público

Há 1 ano (2014) operação Lava Jato: o Ministério Público Federal denunciava o ex-diretor de Área Internacional da Petrobrás Nestor Cerveró por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Há 5 anos (2010) o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, acusado de corrupção e escândalos sexuais, ganhava o voto de confiança dos deputados por uma diferença de apenas três votos, evitando sua saída do cargo

Há 5 anos (2010) em uma decisão inédita, um Tribunal da OEA condenava o Brasil por mortes na Guerrilha do Araguaia e considerava sem “efeitos jurídicos” a Lei de Anistia (1979) ao considerá-la incompatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (também chamado de Pacto de San José, do qual o Brasil é signatário)

Há 10 anos (2005) entrava em vigor a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC) após atingir número mínimo de ratificações



Há 15 anos (2000) Ellen Gracie tomava posse, tornando-se a primeira mulher a integrar a Suprema Corte do Brasil desde a sua criação

Há 40 anos (1975) o Internacional de Porto Alegre tornava-se campeão brasileiro de futebol

Há 100 anos (1915) nascia Dan Dailey. Ator e dançarino americano, Dailey foi astro dos musicais nas décadas de 40 e 50

Há 125 anos (1890) Ruy Barbosa determinava a destruição de todos os documentos relacionados com a escravidão

