Aconteceu em 14 de julho

Há 20 anos

O piloto americano Jeff Krosnoff morria em acidente durante prova da Fórmula Indy no GP de Toronto, Canadá

Há 50 anos

Nascia o escritor e ilustrador americano, Brian Selznick, escritor e ilustrador norte-americano, autor do livro A Invenção de Hugo Cabret (2007). A obra foi transformada em filme pelo diretor Martin Scorsese

Dia Nacional da França

Dia Universal da Liberdade de Pensamento

Há 10 anos (2006) a Justiça italiana divulgava sentença punindo o Milan e rebaixando o Juventus, o Lazio e o Fiorentina, acusados de manipular resultados do Campeonato Italiano. Também eram suspensos por cinco anos, Luciano Moggi e Antonio Giraudo, ex- dirigentes do Juventus, pivô do escândalo

