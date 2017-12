Aconteceu em 14 de junho

Dia Mundial do Doador de Sangue

Há 10 anos (2006) O presidente do Senado, Renan Calheiros, aprovava a abertura da CPI das Sanguessugas para investigar fraudes na compra de ambulâncias

Há 30 anos (1986) Morria o escritor argentino Jorge Luis Borges

Há 30 anos (1986) O Brasil reatava relações diplomáticas com Cuba, rompidas no início da ditadura, no governo Castelo Branco

Há 100 anos (1916) Morria João Simões Lopes Neto, escritor gaúcho regionalista

