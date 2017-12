Aconteceu em 14 de junho

1982– Os ingleses retomavam as Malvinas após 74 dias de ocupação argentina

1972– Morria a atriz Leila Diniz, em acidente aéreo, em Nova Délhi, na Índia, aos 27 anos, no auge da fama

1962– Com o mote “Não soltam as tiras e não têm cheiro”, eram lançadas, no Brasil, as sandálias Havaianas, a primeira sandália 100% de borracha nacional

1937– Era criado o Parque Nacional de Itatiaia, o primeiro do Brasil (Decreto Nº 1.713, assinado por Getúlio Vargas)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1837– Morria Giacomo Leopardi, poeta, ensaísta e filólogo italiano, considerado um dos mestres da literatura do seu país

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram