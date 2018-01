Aconteceu em 14 de novembro

Dia Mundial de Combate ao Diabetes

Dia Nacional da Alfabetização

Há 5 anos (2010) o alemão Sebastian Vettel vencia o GP de Abu Dhabi, conquistava o título e se tornava o mais jovem Campeão Mundial de Fórmula 1 da história do esporte

Há 40 anos (1975) o Programa Nacional do Álcool (Proálcool) era instituído para estimular o consumo do produto no País e combater os efeitos da crise do petróleo

Há 175 anos (1840) nascia Claude Monet, pintor francês, um dos maiores representantes do Impressionismo

