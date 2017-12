Aconteceu em 14 de novembro

Dia Nacional da Alfabetização

2011 – Após suspensão da Liga Árabe, a União Européia estabelecia um novo pacote de sanções contra a Síria, sob o veto de Rússia e China

2010 – Aos 23 anos, o alemão Sebastian Vettel vencia o Grande Prêmio de Abu Dahbi, tornando-se o mais jovem campeão da história da Fórmula 1

1983 – Atentado da ditadura: carro-bomba explodia no estacionamento do jornal “O Estado de S.Paulo”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1975 – O governo federal instituia o Proálcool – Programa Nacional do Álcool – para estimular o consumo do produto no país

1948 – Nascia o Príncipe Charles, filho mais velho de Elizabeth II do Reino Unido e do Príncipe Philip, duque de Edimburgo

1927 – Nascia Fernando Torres, diretor e produtor, intérprete do Teatro Brasileiro de Comédia e um dos fundadores do Teatro dos Sete (1959)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram | # Assine