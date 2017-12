Aconteceu em 14 de setembro

Há 40 anos (1974) entrava em funcionamento o primeiro trecho de sete quilômetros do metrô de São Paulo, entre as estações Jabaquara e Vila Mariana, o primeiro do país

Há 55 anos (1959) a sonda soviética Luna 2 tornava-se a primeira nave espacial a atingir a superfície lunar. Alguns dias depois, outra espaçonave não-tripulada, a Luna 3, enviaria as primeiras fotos do lado obscuro da Lua

Há 50 anos (1964) circulava a primeira edição de Esportes do jornal “O Estado de S. Paulo”. Os destaques da capa do caderno eram: o jogador Luizinho, conhecido como “Pequeno Polegar” e a tenista Maria Esther Bueno

Dia do Frevo

Há 15 anos (1999) morria Abreu Sodré, empresário e político brasileiro. Foi governador de São Paulo entre 1967 e 1971

Há 30 anos (1984) morria Janet Gaynor, atriz norte-americana, vencedora do primeiro Prêmio Oscar de melhor atriz, em maio de 1929

Há 90 anos (1924) nascia Manabu Mabe, pintor, desenhista e tapeceiro japonês naturalizado brasileiro, pioneiro do abstracionismo no país

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

