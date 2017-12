Aconteceu em 15 de agosto

Dia da Informática

2010 – Documentos obtidos pelo jornal O Estado de S. Paulo revelavam que Roseana Sarney havia simulado empréstimo para lavar dinheiro, antes da intervenção no Banco Santos

2008 – O ex-bispo Fernando Lugo tomava posse como presidente do Paraguai

2002 –Médicos do Instituto do Coração (Incor), do Hospital das Clínicas de São Paulo, anunciavam a realização do primeiro transplante duplo de coração e rim bem-sucedido no país

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1967 – Morria René Magritte, pintor surrealista belga

1947 – A Índia se tornava independente do Reino Unido e era dividida em dois estados, a União indiana e o Paquistão

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram | # Assine