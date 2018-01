Aconteceu em 15 de fevereiro

Há 5 anos (2011) a Justiça de Milão decidiu abrir processo contra o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi por abuso de corrupção e corrupção de uma menor

Há 10 anos (2006) o Tribunal de Justiça de São Paulo inocentava o coronel Ubiratan por massacre do Carandiru. Os desembargadores acataram o argumento da defesa de que o coronel agiu no cumprimento do dever.

Há 85 anos (1931) nascia a atriz inglesa Claire Bloom





Há 175 anos (1841) nascia Manuel Ferraz de Campos Sales, presidente da República entre 1898 e 1902. Clique aqui para conferir o perfil do político

