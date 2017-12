Aconteceu em 15 de maio

Há 20 anos, o Palmeiras vencia o Corinthians e conquistava o bicampeonato paulista

Dia Internacional da Família, decretado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1993 e festejado pela primeira vez em 1994

2012 – François Hollande tomava posse como presidente da França

2009 – O Senado instalava Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Petrobras

1989 – Líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev chegava a Pequim para primeira cúpula entre os dois países em 30 anos. Milhares de pessoas foram às ruas para se manifestar contra o governo, aproveitando a visita e a presença da imprensa ocidental na cidade

1989 – Fernando Collor de Mello deixava o cargo de governador de Alagoas para concorrer à Presidência da República

1974 – Nomeado pela Junta de Salvação Nacional, o general Antonio Spinola tomava posse como presidente de Portugal

1859 – Nascia Pierre Curie, físico francês, pioneiro no estudo do magnetismo e da radioatividade. Foi vencedor do Prêmio Nobel (1903), dividido com Henri Becquerel e Marie Curie, sua esposa

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

