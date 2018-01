Aconteceu em 15 de setembro

Há 15 anos (2000) era realizada a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália. No desfile, Coreia do Sul e Coreia do Norte desfilaram juntas pela primeira vez

Há 20 anos (1995) morria o humorista Costinha

Há 65 anos (1950) Guerra da Coreia: tropas americanas desembarcavam em Inchon, no litoral coreano

Há 80 anos (1935) as leis de Nuremberg eram instituídas na Alemanha, tirando a cidadania e direitos civis dos judeus do país

