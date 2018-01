Aconteceu em 16 abril

Dia Mundial da Voz

2012 – A presidente da Argentina Cristina Kirchner reestatizava a YPF, maior petrolífera do país

2010 – O presidente do Chile Sebastián Piñera, anunciava plano de US$ 8,43 bilhões para reconstruir a costa sul do país, destruída pelo terremoto e tsunami

1978 – O prefeito Olavo Setubal inaugurava o Parque do Piqueri, na zona Leste

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1973 – Começava a censura prévia a periódicos

1908 – Antonio Prado Júnior realizava a primeira viagem de automóvel de São Paulo a Santos

1828 – Morria Francisco Goya, gênio da pintura espanhola

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |