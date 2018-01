1990 – O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, era firmado em Lisboa pelos membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

1985 – O presidente José Sarney sancionava a Lei do Vale-Transporte

1917 – Nascia Arthur C. Clarke, inventor e escritor britânico de ficção científica, autor do roteiro do filme “2001: Uma Odisseia no Espaço”

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

