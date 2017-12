Aconteceu em 16 de julho

Dia do Comerciante, instituído em 1953 por João Café Filho, presidente do Senado na época, em homenagem a José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu.

Há 80 anos ( 1934), a Constituição de 1934 era promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte





Há 70 anos (1944) , desembarcava na Itália, em Nápoles, o primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira (FEB), sob o comando do general Zenóbio da Costa. Leia mais sobre a Segunda Guerra Mundial no tópicos do Acervo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 45 anos (1969) , era lançada a nave espacial norte-americana Apollo 11 , para a primeira missão tripulada à Lua. Saiba mais sobre os anos da corrida espacial tópico sobre no site do Acervo



Há 35 anos (1979), Saddam Hussein se tornava presidente do Iraque. Confira a biografia do ditador iraquiano no Personalidades do Acervo

Há 15 anos (1999), morria, aos 83 anos, Franco Montoro, primeiro governador de São Paulo eleito pelo voto direto após a ditadura militar de 1964. Saiba mais sobre o político paulista no Personalidades do Acervo

Há 25 anos (1989), morria Herbert von Karajan, o mais famoso maestro da segunda metade do século 20, aos 81 anos

Há 25 anos (1989), o Brasil derrotava o Uruguai por 1 a 0 e conquistava a Copa América pela quarta vez (quebrou tabu de 1950)

Há 40 anos (1974), morria Oduvaldo Vianna Filho, teatrólogo, aos 38 anos

Há 60 anos (1954), morria Attilio Mussino, desenhista italiano, autor da primeira ilustração colorida de Pinóquio (1911), aos 78 anos

Há 115 anos (1889), o padre Roberto Landell de Moura fazia a primeira transmissão de voz humana sem fio (radioemissão e telefonia por radio).

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |