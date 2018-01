Aconteceu em 16 de junho

Há 10 anos (2005) Edemar Cid Ferreira, ex-dono do Banco Santos, era indiciado pela Polícia Federal, por envolvimento em crimes contra o sistema financeiro

Há 10 anos (2005) o Ministro da Casa Civil, José Dirceu, anunciava saída do governo para responder às denúncias de corrupção feitas pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson no caso do Mensalão

Há 45 anos (1970) o embaixador Von Holleben era solto, em troca do envio de 40 presos políticos para a Argélia

Há 45 anos (1970) o governo Médici anunciava o Programa de Integração Nacional (decreto-Lei nº 1.106) estabelecendo a construção das rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém

Há 65 anos (1950) era inaugurado, no Rio de Janeiro, o Estádio do Maracanã, especialmente construído para sediar a Copa do Mundo do Brasil

Há 70 anos (1945) nascia o cantor Ivan Lins

Há 125 anos (1890) nascia Stan Laurel, ator e comediante americano, que interpretava o Magro em O Gordo e o Magro, ao lado de Oliver Hardy

