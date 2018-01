Aconteceu em 16 de outubro

Dia de Santa Edwiges, padroeira dos pobres e endividados e protetora das famílias. Na data, fiéis lotaram o santuário, localizado no Sacomã, na zona sul de São Paulo. Leia matéria publicada pelo “Estadão” (2000)

Há 30 anos (1984) o bispo anglicano Desmond Tutu, da África do Sul, ganhava o Prêmio Nobel da Paz pela luta contra a segregação racial

Há 85 anos (1929) nascia a atriz Fernanda Montenegro. Premiada no país e no exterior, foi a primeira latino-americana indicada ao Oscar por sua atuação em “Central do Brasil” (1998). Clique aqui e leia mais curiosidades sobre sua vida e carreira artística

Dia Mundial da Alimentação, data de fundação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), em 1945

Dia da Ciência e Tecnologia

Há 2 anos (2012) Cuba: o governo do presidente Raúl Castro suspendia restrições de viagens aos cidadãos cubanos

Há 50 anos (1964) a China detonava sua primeira bomba atômica, na Ásia Central

Há 55 anos (1959) morria George Marshall, militar e estadista norte-americano idealizador do Plano Marshall (1947). Foi homenageado com o Prêmio Nobel da Paz (1953)

Há 150 anos (1864) nascia Oscar Wilde, dramaturgo, escritor e poeta irlandês

