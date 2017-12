Aconteceu em 17 de dezembro

Há 25 anos (1989) Fernando Collor de Mello era eleito presidente da República nas primeiras eleições presidenciais diretas, após 21 anos de ditadura militar no País

Há 25 anos (1989) o desenho animado “Os Simpsons” ia ao ar pela primeira vez , no canal Fox, nos Estados Unidos



Há 1 ano (2013) o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda (PR) era condenado por mensalão do DEM

Há 2 anos (2012), com base em Lei da Mídia, o governo da presidente da Argentina Cristina Kirchner, iniciava de forma compulsória, o desmembramento do Grupo Clarín, maior holding multimídia do país

Há 2 anos (2012) o Supremo Tribunal Federal (STF) concluía o julgamento do Mensalão, do Partido dos Trabalhadores, com 25 dos 38 réus condenados

Há 20 anos (1994) Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai assinavam o “Protocolo de Ouro Preto” estabelecendo a base institucional do Mercosul

Há 25 anos (1989) o empresário Abílio Diniz, então vice-presidente do grupo Pão de Açúcar,era libertado de seu cativeiro, no bairro do Jabaquara, depois de 153 horas de cativeiro

Há 45 anos (1969) morria no Rio de Janeiro, o ex-presidente Arthur da Costa e Silva, aos 70 anos; ele havia sido afastado da presidência após sofrer uma trombose

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

