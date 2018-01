Aconteceu em 17 de fevereiro

2013 – Rafael Corrêa conquistava terceiro mandato no Equador, com ampla margem

2009 – Começava em Phnom Penh, capital do Camboja, julgamento do ex-torturador do Khmer Vermelho, Kaing Guek Eav, conhecido como Duch, trinta anos após queda do regime

2009 – Nos Estados Unidos, Barack Obama, sancionava pacote de US$ 787 bilhões para enfrentar crise e reduzir desemprego

1989 – Morria Guy Laroche, costureiro francês, precursor do pret-à-porter, aos 66 anos

1979 – A China invadia o Vietnã, em represália a invasão do Camboja

1904 – Uma das mais importantes óperas de Giacomo Puccini, “Madame Butterfly”, estreava pela primeira vez, no Teatro Scala de Milão, na Itália

1874 – Nascia Thomas John Watson, empresário norte-americano, fundador e presidente da IBM entre os anos de 1924-1956

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

