Aconteceu em 17 de janeiro

Há 30 anos (1985) entrava em operação comercial a primeira usina nuclear brasileira, a Angra I (RJ). Clique na imagem e leia matéria completa:

Há 70 anos (1945) durante a Segunda Guerra, o Exército Vermelho entrava em Varsóvia libertando a capital polonesa da ocupação alemã

Dia dos Tribunais de Contas do Brasil, marcando a instalação do Tribunal no país (1893)

Há 5 anos (2010) Sebastián Piñera vencia eleições presidenciais chilenas encerrando 20 anos de hegemonia da esquerda no país

Há 105 anos (1910) morria Joaquim Nabuco, político, diplomata e líder abolicionista pernambucano

Há 130 anos (1885) Chiquinha Gonzaga estreava no teatro com a opereta “A corte na Roça”, apresentada no Teatro Príncipe Imperial

Há 165 anos (1850) nascia em Pernambuco, Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, o primeiro cardeal do país e da América Latina (1905)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

