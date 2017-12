Aconteceu em 17 de janeiro

Dia dos Tribunais de Contas do Brasil, marcando a instalação do Tribunal no Brasil neste mesmo dia do ano de 1893

Guerra do Golfo: Há 25 anos forças de coalizão liderada pelos EUA atacavam o Iraque em uma ofensiva denominada “Tempestade no Deserto”. Leia : Guerra do Golfo, conflito em tempo real

Há 25 anos (1991) morria Giacomo Manzu, pintor e escultor italiano

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 40 anos (1976) o 2.º Exército anunciava a morte do operário Manuel Fiel Filho, no interior do DOI-CODI paulista. Sociedade civil se mobilizou em protesto e o presidente Geisel afasta o comandante do 2º Exército, general Ednardo D’Avilla Melo, responsável pelo destacamento

Há 125 anos (1891) morria Abílio César Borges, o Barão de Macaubas, educador. Foi nele que Raul Pompeia se inspirou para idealizar o diretor de O Atheneu

# Licenciamento de conteúdos Estadão | Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |