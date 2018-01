Aconteceu em 17 de janeiro

Dia dos Tribunais de Contas do Brasil

2012 – Bruno Senna era confirmado titular da Williams, escuderia de seu tio tricampeão Ayrton Senna, morto em 1994; ocuparia a vaga de Rubens Barrichello

2010 – O candidato da direita, Sebastián Piñera, vencia as eleições presidenciais no Chile encerrando 20 anos de hegemonia da esquerda no país

1983 – O presidente da Ford do Brasil anunciava o fim da produção do Landau, o primeiro sedan de luxo produzido no país

1973 – Morria Tarsila do Amaral, pintora modernista, aos 86 anos

1968 – O cantor Roberto Carlos apresentava a última edição do programa “Jovem Guarda”, no Teatro Record, em São Paulo

1958 – Realizava-se a formatura da primeira turma da Escola de Engenharia de São Carlos

1893 – Era instalado no país, o primeiro Tribunal de Contas, por iniciativa do Ministro da Fazenda, Rui Barbosa

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

