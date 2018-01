Aconteceu em 17 de junho

Dia Mundial de Luta contra a Desertificação e a Seca, proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 1994

2012 – O líder conservador Antonis Samaras vencia as eleições na Grécia prometendo manter o país na zona do euro

2008 – Morria em Los Angeles, a atriz e dançarina Cyd Charisse, parceira de Gene Kelly e Fred Astaire nos anos de ouro dos musicais de Hollywood, aos 87 anos

2009 – Por 8 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal (STF) extinguia a obrigatoriedade do diploma para o exercício do jornalismo no país

1988 – O escritor Paulo Coelho lançava o livro “O Alquimista”

1978 – Era inaugurado, em São Paulo, o Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, no 70º aniversário da vinda dos japoneses para o país; a cerimônia era prestigiada pelo então príncipe herdeiro Akihito e pela princesa Michiko

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

