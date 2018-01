Aconteceu em 17 de outubro

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1993

Dia Nacional da Música Popular Brasileira

Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira, em homenagem ao voo inaugural do primeiro avião fabricado no Brasil, o M-7, ou Muniz-7, em 17 de outubro de 1935. O avião foi projetado por Antônio Guedes Muniz. Abaixo a primeira notícia do avião que foi publicada pelo Estado (30/10/1935).

Há 20 anos (1995) morria Amaral Netto. O jornalista tornou-se conhecido do grande público na década de 1970 por seu programa na Rede Globo, Amaral Netto, o Repórter. Foi deputado federal e apoiou a ditadura militar

Juna Domingo Perón

Há 70 anos (1945) o coronel Juan Domingo Perón deixava a prisão, após milhares de manifestantes saírem às ruas de Buenos Aires pedindo por sua libertação. A data ficou conhecida como o Dia da Lealdade Peronista





Há 100 anos (1915) nascia o dramaturgo americano Arthur Miller, autor da peça Morte de um Caixeiro Viajante. O escritor foi casado com a atriz Marilyn Monroe

