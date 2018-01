Aconteceu em 18 de abril

Há 60 anos (1955) morria em Princeton, New Jersey, Albert Einstein, físico e autor da Teoria da Relatividade



Há 70 anos (1945) Getúlio Vargas declarava anistia aos presos políticos. O líder comunista Luiz Carlos Prestes era libertado após nove anos de prisão



Dia Nacional do Livro Infantil, data de nascimento de Monteiro Lobato (1882)

Há 20 anos (1995) o Senado aprovava a reforma ortográfica da língua portuguesa unindo e simplificando a língua portuguesa

Há 35 anos (1980) era oficializada a independência do Zimbábue (ex-Rodésia do Sul)

Há 40 anos (1975) com base no AI-5, Ernesto Geisel decretava intervenção em Rio Branco, capital do Acre

Há 85 anos (1930) morria no Rio, o Cardeal Arcoverde, primeiro cardeal do país

# ESTADÃO ACERVO

