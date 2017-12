Aconteceu em 18 de agosto

Há 4 anos (2010) tropas americanas iniciavam retirada do Iraque, após sete anos de ocupação

Há 10 anos (2004) seleção de futebol do Brasil goleava o Haiti por 6 a 0 em amistoso da paz, na cidade de Porto Príncipe, capital do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no local assistindo à partida

Há 45 anos (1969) terminava na cidade de Bethel, interior de Nova York, o Festival de Woodstock, com saldo de três mortos

Há 5 anos (2009) morria o ex-presidente sul-coreano e Nobel da Paz (2000) Kim Dae-jung, aos 83 anos

Há 20 anos (1994) Fundação Pró-Sangue inaugurava primeiro banco de doadores de medula

Há 50 anos (1964) a África do Sul era proibida de da Olimpíada de Tóquio, por causa do regime de segregação racial, o apartheid

Há 110 anos (1904) nascia Max Factor (Francis Factor), empresário norte-americano e inventor do pancake, da base e do lápis para os lábios