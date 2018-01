Aconteceu em 18 de julho

Dia Internacional Nelson Mandela

Dia Nacional do Trovador

Há 40 anos (1975) morria o general Juarez Távora, militar e político brasileiro, representante do tenentismo da década de 20

Há 45 anos (1970) o piloto Emerson Fittipaldi estreava na Fórmula 1, no Grande Prêmio da Inglaterra. Confira o perfil do bicampeão de F1 no Acervo Estadão

Há 70 anos (1945) era realizada a Parada da Vitória no Rio de Janeiro. A celebração saudava os primeiros soldados da Força Expedicionária Brasileira que retornavam da Segunda Guerra Mundial

Há 405 anos (1610) morria Michelangelo Merisi da Caravaggio, pintor italiano considerado o maior representante do estilo barroco

