Aconteceu em 18 de junho

Dia Nacional da Imigração Japonesa no Brasil, data da chegada do navio Kasato-Maru, trazendo ao país o primeiro grupo de imigrantes japoneses (1908)

Há 5 anos (2010) morria, aos 87 anos, o escritor português José Saramago, autor de Ensaio sobre a Cegueira

Há 20 anos (1995) a cidade de São Paulo era afetada pela crise de abastecimento de gás, após a greve dos petroleiros

Há 40 anos (1975) o príncipe Faiçal Musaid era decapitado em público, em Riad, pelo assassinato do rei Faiçal da Arábia Saudita



Há 75 anos (1940), durante a Segunda Guerra Mundial, o general Charles de Gaulle , chefe do governo francês no exílio em Londres, fazia seu famoso discurso, na rádio BBC, incentivando a resistência francesa contra as tropas alemãs.

Há 200 anos (1815) Napoleão Bonaparte era derrotado na batalha de Waterloo, na Bélgica

