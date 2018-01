Aconteceu em 18 de novembro

Há 5 anos (2010) a Fifa suspendia seis de seus membros envolvidos no escândalo de venda de votos para a definição das sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022.

Há 5 anos (2010) Marcos Bispo dos Santos, o primeiro acusado de envolvimento na morte do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel (PT) a ir a julgamento, era condenado a 18 anos de prisão

Há 5 anos (2010) morria o terceiro criminoso nazista alemão mais procurado do mundo, Samuel Kunz. Guarda do campo de concentração de Belzec, na Polônia, ele faleceu antes de ser lavado á julgamento Kunz era acusado de envolvimento nas mortes de cerca de 430 mil judeus durante a Segunda Guerra Mundial

Há 10 anos (2005) uma série de ataques suicidas à mesquitas xiitas matava mais de 70 pessoas e deixava dezenas de feridos no Iraque

Há 20 anos (1995) o Banco Central decretava intervenção no Banco Nacional, o chamado Regime de Administração Especial Temporária (RAET). O banco usava mais de 600 contas fantasmas para maquiar seus balanços. As agências do Nacional foram transferidas para o Unibanco (Itaú)





Há 85 anos (1930) era fundada a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

