Aconteceu em 18 de outubro

Dia do Médico, em homenagem a São Lucas, Padroeiro da Medicina

2011 – Conflito Israel/Palestina: o soldado israelense Gilad Shalit, era libertado em Gaza, após cinco anos de cativeiro; em troca, Israel soltava centenas de prisioneiros palestinos

1988 – O Prêmio Nobel de Economia era concedido pela primeira vez a um francês, o engenheiro Maurice Allais, por seus estudos das teorias de mercado e a utilização eficiente dos recursos

1978 – Morria Zbigniew Marian Ziembinski, diretor e ator de origem polonesa, responsável pela revolução cênica do teatro brasileiro

1968 – John Lennon e Yoko Ono eram detidos, em Londres, por porte de maconha

1948 – Realizava-se no Rio de Janeiro, a 1ª Convenção Nacional em Defesa do Petróleo, em prol do monopólio estatal

1893 – Morria Charles Gounod, compositor francês romântico, autor das óperas “Romeu e Julieta” (1867) e “Fausto” (1859), considerada sua obra-prima, aos 75 anos

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

