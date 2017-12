Aconteceu em 18 de setembro

Há 30 anos (1984) o norte-americano Joe Kittinger realizava a primeira travessia do Atlântico em um balão

Há 80 anos (1934) era inaugurado o Marco Zero, na Praça da Sé, ponto de referência e direção das principais vias da capital. Leia também: “Marco Zero de São Paulo completa 80 anos”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 1 ano (2013) o Presidente do PSB, o governador Eduardo Campos anunciava rompimento do partido com o Governo Dilma/PT

Há 1 ano (2013) por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal (STF) STF decidia julgar de novo crimes de 12 condenados no processo do mensalão

Há 2 anos (2012) a Câmara aprovava Código Florestal beneficiando grandes proprietários de terra

Há 30 anos (1984), Amyr Klink concluía travessia solitária do Atlântico Sul e era recebido com festa em Salvador

Há 200 anos (1814) iniciava-se o Congresso de Viena com o objetivo de reconstruir as fronteiras europeias, modificadas com as conquistas de Napoleão

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |